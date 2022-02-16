Подросток из Тазовского района украл деньги у своей престарелой тети Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале состоялся суд и вынесен приговор против жителя Тазовского района. Он признан виновным в краже денег с банковского счета.

По информации СУ СК РФ по ЯНАО, 5 октября 2020 года в селе Гыда Тазовского района 16-летний юноша, сопровождая престарелую тетю в магазин, помог по её просьбе снять с банковской карты деньги. Заметив, что женщина выронила в магазине карту, подросток подобрал её, и, зная пин-код, в течение двух дней снял 30 тысяч рублей. Похищенные деньги парень потратил на свои нужды. Желая скрыть преступление и отвести от себя подозрения, он тайно подложил карту в тетин кошелек. Когда женщина обнаружила пропажу крупной суммы денег, то сразу обратилась в полицию.

Молодой человек полностью признал свою вину и примирился с родственницей. А родители подростка вернули женщине украденные деньги. Суд назначил подростку наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.