В Надыме завершается прием заявок на кибертурнир по игре «World of Tanks» Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме пройдет кибертурнир по дисциплине «World of Tanks» в формате 3х3. Информация об этом появилась на официальной странице городского Дома молодежи в соцсети Вконтате.

- По многочисленным просьбам, мы, в преддверии самого что ни на есть мужского праздника, открываем регистрацию на городской онлайн киберспортивный турнир по дисциплине «World of Tanks» в формате 3х3, - говорится в сообщении.

К участию допускаются только те, кому уже исполнилось 14 лет. Претенденты на победу должны собрать команду из троих человек и подать заявку не позднее 16 февраля (торопитесь, сегодня последний день). Лучшие получат денежные призы.

Ознакомиться с правилами турнира можно по ссылке.