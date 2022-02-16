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Недвижимость16 февраля 2022 3:02

В Тазовском забили сваи для новой школы на 800 мест

Сейчас строители приступили к монтажу металлического каркаса
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

В Тазовском продолжается строительство новой школы на 800 мест. По словам главы муниципалитета Василия Паршакова, уже завершился первый этап работ - забивка свайного поля. Сейчас строители приступили к монтажу металлического каркаса.

- Это будет современное трехэтажное здание. Кабинеты обществознания и спортзал оснастим трансформируемыми перегородками, библиотеку - панорамными окнами. Пришкольную территорию обустроим современными игровыми и спортивными площадками для разностороннего развития детей. Темой оформления школы станет космос, - сообщил Василий Паршаков.

В новом образовательном учреждении школьники будут учиться в одну смену.