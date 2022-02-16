Погода на Ямале на 16 февраля: снежно и морозно

Погода на Ямале на 16 февраля Фото: Вера Зенина

В среду, 16 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -26, ночью -28. Ветер 2-3 м/с.

Надым: пасмурно, вечером - снег. Днем -24, ночью -27. Ветер 6-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером - снег. Днем -21, ночью -22. Ветер 4-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -24, ночью -27. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -22, ночью -23. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем -22, ночью -23. Ветер 2-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -27, ночью -29. Ветер 3-4 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером - снег. Днем -22, ночью -24. Ветер 4-7 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: