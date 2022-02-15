Юные новоуренгойцы приняли участие в научном фестивале

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое состоялся традиционный Фестиваль науки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие проводилось среди школьников и детсадовцев в онлайн-формате на базе экологической станции и образовательных учреждений.

- Юные пытливые умы провели более 120 исследований и научных работ по различным темам. Ребята изучали, какой хлеб самый пышный и мягкий, как реагенты влияют на растения и обувь. И даже углубились в географию сказок. 27 авторов лучших проектов будут представлять Новый Уренгой на всероссийских конкурсах «Я - исследователь» и «Тропой открытий Владимира Вернадского», - рассказали в мэрии.

Специальные призы от спонсора - ООО «Газпром добыча Ямбург» - получили восемь участников.