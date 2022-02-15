Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась выдача жилищных сертификатов семьям, где возраст супругов достиг 36 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, первые восемь сертификатов получили семьи из Лабытнанги.

Поддержка семей, выбывающих из списка участников программы «Молодая семья» по причине возраста, началась в 2019 году по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Принять участие может семья, выбывшая из очереди после 1 января 2014 года. Социальную выплату можно направить на приобретение жилья или погашение ипотеки в многоквартирном доме капитального исполнения, а также на строительство жилья.

В ближайшее время выдачи сертификатов пройдут в Муравленко, Ноябрьске и Пуровском районе. Сейчас в списке получателей 193 семьи, однако до конца года планируется охватить 269 семей. Ранее жилищной программой воспользовалось еще 314 семей.

Социальная выплата предоставляется на условиях, аналогичных программе «Молодая семья».