ВТБ удвоил кредитный портфель на Ямале Фото: Предоставлено

По итогам 2021 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ жителям и предприятиям Ямало-Ненецкого автономного округа, увеличился на 95% и превысил 28 млрд рублей.

За год жители региона получили в ВТБ заемные средства на общую сумму 14,5 млрд рублей – вдвое больше, чем в 2020-м. Наиболее существенно, в 2,5 раза в сравнении с позапрошлым годом, увеличился спрос на кредиты наличными, выдачи превысили 10,8 млрд рублей. Около 3,5 млрд рублей (+20% к 2020 году) ямальцы взяли в ВТБ в ипотеку, остальная часть предоставленных сумм приходится на автокредиты.

Розничный кредитный портфель ВТБ на Ямале за год достиг 27,6 млрд рублей, в том числе портфель кредитов наличными составил около 15 млрд рублей, показав более чем двукратный рост. Ипотечный портфель увеличился на 83%, его объем на начало 2022 года - 11,6 млрд рублей.

Компании среднего и малого бизнеса Ямало-Ненецкого округа хранят на счетах и депозитах в ВТБ свыше 14,5 млрд рублей, за год объем привлеченных ресурсов клиентов СМБ вырос более чем вдвое.

«В прошедшем году ВТБ начал в округе активную работу в сфере кредитования корпоративных клиентов. Банк предоставил компаниям региона более полумиллиарда рублей. Мы активно финансировали предприятия транспортного и инфраструктурного сектора, жилищного и коммерческого строительства, сферы торговли. Уверен, что наше взаимодействие с бизнес-средой Ямала будет расширяться, в том числе при помощи линейки digital-сервисов для предпринимателей. В прошлом году ВТБ запустил новый интернет- и мобильный банк, в котором представлены более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития и оптимизации бизнес-процессов. В 2022 году мы продолжим развивать цифровые решения для разных деловых задач», — сказал управляющий ВТБ в ЯНАО Виктор Пирогов.

Значимым трендом второй части 2021 года стал рост спроса физических лиц на сберегательные инструменты. По итогам года объем сбережений, размещенных ямальцами в ВТБ, увеличился на 58 % — до 28,2 млрд рублей. На вклады и накопительные счета приходится более 80% портфеля, то есть около 23 млрд рублей (+53%). При этом невысокие ставки по депозитам в течение большей части прошлого года во много обусловили активный рост интереса к инвестициям — объем вложений в эти инструменты за год вырос почти на 80%, до 5,3 млрд рублей. Эксперты ВТБ отмечают, что резкое повышение ставок по вкладам во втором полугодии 2021 года вернуло классическим депозитам статус драйвера роста портфеля привлеченных средств, однако спрос на инвестиционные продукты при этом не ослабел.