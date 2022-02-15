В Надымском районе более 250 семей переехали из авариек в новые квартиры

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе продолжается переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В прошлом году из непригодных для жизни домов съехали 257 семей или 783 человека, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

- В этом году уже фактически расселены дома в микрорайонах Лесной и ФЖК, а также по улицам Полярная, 5 и Монтажников, 12. Все жильцы, перед которыми остаются обязательства по расселению, обеспечены временным жильем в соответствии с написанными заявлениями, - подчеркнули в мэрии.

В 2021 году администрация предоставила денежные возмещения за изымаемые аварийные жилплощади в размере 45 миллионов рублей. На 2022 год размер бюджетных ассигнований на эти цели превышает 24 миллиона рублей.

Выплаты планируется предоставить 19 собственникам из Надыма и п. Пангоды.