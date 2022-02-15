После капремонта в Новом Уренгое открылся детский сад «Лада»

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое открылся детский сад «Лада», в котором ранее проходил капитальный ремонт. Работы профинансировали за счет средства округа, сообщил глава города Андрей Воронов.

- После долгого затишья в помещениях вновь шумно и весело, раздается детский смех. Видно, что малыши соскучились по воспитателям, друзьям и любимым игрушкам. Наверное, не меньше детей возвращению в родные стены рады родители, потому что больше не нужно возить малышей в соседние сады, - отметил градоначальник.

Теперь внутри сада сделан современный дизайн с интересными цветовыми решениями, помещения стали просторнее, светлее. Обновились и инженерные сети, крыша, уличное освещение, фасад, окна, группы и залы для занятий.

- Теперь здесь уютно, тепло и безопасно, - подытожил Андрей Воронов.