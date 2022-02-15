Жительница Салехарда лишилась более 600 тысяч рублей, поверив в россказни мошенника о криптовалюте Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратилась 46-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, женщина хотела научиться торговать на бирже, но вместо этого лишилась денег.

- В январе потерпевшая увидела на одном из сайтов рекламу об инвестировании. Заинтересовавшись информацией, она написала в мессенджере мужчине, который представился аналитиком биржи. Обговорив все детали, северянка приняла решение вложиться в инвестиции на бирже с криптовалютой, - добавили в ведомстве.

На протяжении месяца женщина перевила на неизвестные банковские счета более 626 тысяч рублей, после чего аферист перестал выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».