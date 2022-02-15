Новый Уренгой еще не преодолел пик пятой волны коронавируса
Фото: Вера Зенина
Новый Уренгой еще не преодолел пик пятой волны коронавируса. Об этом сообщили на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, которое провел глава города Андрей Воронов.
- За последние сутки выявлено 420 случаев заболевания, за неделю - 3 709 (по сравнению с позапрошлой неделей увеличение в 1,1 раза). Количество случаев ОРВИ снизилось на 42%, случаев гриппа не зарегистрировано, - отметили в администрации.
В инфекционном отделении занято 114 коек из 158, в реанимации - 14 мест и 18.
Продолжается формирование и доставка лекарственных наборов пациентам, они выдаются по предписанию лечащего врача.
Санитарные врачи и медики призывают горожан соблюдать меры профилактики, по возможности избегать многолюдных мест и использовать средства защиты от инфекции.