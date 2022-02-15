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Здоровье15 февраля 2022 8:53

Новый Уренгой еще не преодолел пик пятой волны коронавируса

Об этом сообщили на заседании городского оперштаба
Марина Прохорова
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Новый Уренгой еще не преодолел пик пятой волны коронавируса

Новый Уренгой еще не преодолел пик пятой волны коронавируса

Фото: Вера Зенина

Новый Уренгой еще не преодолел пик пятой волны коронавируса. Об этом сообщили на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, которое провел глава города Андрей Воронов.

- За последние сутки выявлено 420 случаев заболевания, за неделю - 3 709 (по сравнению с позапрошлой неделей увеличение в 1,1 раза). Количество случаев ОРВИ снизилось на 42%, случаев гриппа не зарегистрировано, - отметили в администрации.

В инфекционном отделении занято 114 коек из 158, в реанимации - 14 мест и 18.

Продолжается формирование и доставка лекарственных наборов пациентам, они выдаются по предписанию лечащего врача.

Санитарные врачи и медики призывают горожан соблюдать меры профилактики, по возможности избегать многолюдных мест и использовать средства защиты от инфекции.