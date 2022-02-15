Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 февраля 2022 года: заразились 2 098 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 2 098 человек. С начала периода количество заболевших достигло 104 915.

Из общего числа болеющих 781 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 44 из них - в тяжелом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 74 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 284. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 2 024 заражения COVID-19, за весь период - 94 631.

Выздоровели за последние сутки 1 098 человек, с начала пандемии - 71 296.

В России выявлен 166 631 человек с COVID-19, госпитализировано - 21 833. Всего в стране зарегистрировано 14 480 596 случаев. Излечился от коронавируса 137 881 человек, скончались - 704.