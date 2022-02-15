Бурильщик чуть не лишился руки на ямальском месторождении Фото: Ольга Крыльцова

Следователи Ямальского района возбудили уголовное дело по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По предварительным данным, 15 декабря 2021 года помощник бурильщика, работавший на площадке буровой установки газоконденсатного месторождения, вручную выполнял очистку поднимаемого из скважины инструмента. Неожиданно руку 24-летнего рабочего затянуло и стало крутить по направлению вращения стальной бурильной трубы, вследствие чего он получил тяжкий вред здоровью, - добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Также будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ.