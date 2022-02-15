Надымчанин до смерти забил молодую женщину, приютившую его в своей квартире Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1967 года рождения, обвиняемого в убийстве. Как уточнили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 8 февраля, когда проживающие в одной квартире потерпевшая с матерью и их временный жилец (мужчина без определенного места жительства) распивали спиртное.

- В ходе застолья между мужчиной и 43-летней женщиной возник конфликт. После этого обвиняемый жестоко избил хозяйку квартиры, нанеся ей удары кулаками и ногами в область головы. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений, - добавили в ведомстве.

Видя, что жертва находится без сознания, мать и мужчина продолжили застолье. Наутро пожилая женщина все же решила обратилась в службу скорой помощи, а квартирант, убедившись, что избитая скончалась, скрылся с места происшествия. Однако далеко уйти ему не удалось - злоумышленника задержали полицейские.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Также известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступлений против личности. Расследование уголовного дела продолжается.