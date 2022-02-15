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Здоровье15 февраля 2022 6:15

В Тазовской школе-интернате обнаружили очаг коронавируса

Сейчас в изоляторе находятся 12 детей
Марина Прохорова
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В Тазовской школе-интернате обнаружили очаг коронавируса

В Тазовской школе-интернате обнаружили очаг коронавируса

Фото: Вера Зенина

В Тазовской школе-интернате развернули изолятор для детей, заболевших коронавирусом, сейчас там лечатся больше десятка юных ямальцев. Об этом сообщили в пресс-службе районной больницы.

- На площадях седьмого корпуса интерната развернут изолятор. На сегодняшний день в нем находятся 12 детей с диагнозом Covid-19, - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в районе остается сложной. За неделю, с 7 по 12 февраля, выявлено 353 новых случая. Однако это на пять меньше, чем за предыдущую неделю. Также снизилось число вызовов на дом - 283. Неделей ранее медики посетили 348 пациентов.