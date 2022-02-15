Прокуратура Салехарда добивается моральной компенсации в пользу ребенка, которого сбил автомобиль Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда добивается компенсации морального вреда в пользу ребенка, которого сбил автомобиль. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, ДТП произошло 27 декабря 2021 года на перекрестке улиц Трудовая - Деповская.

- Иностранный гражданин, управляя автомобилем «Лада Гранта», наехал на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, требуя взыскать с водителя моральную компенсацию в пользу несовершеннолетней. На данный момент Салехардский городской суд принял заявление к рассмотрению.