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Общество15 февраля 2022 5:09

В Тарко-Салинской ЦРБ временно приостановлено оказание плановой медпомощи

Это связано с большим числом заболевших коронавирусом
Марина Прохорова
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Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Из-за большого числа заболевших коронавирусом в Тарко-Салинской ЦРБ временно приостановлена работа физиотерапевтического кабинета, а также оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

В штатном режиме продолжается оказание медицинской помощи пациентам по профилям: кардиология, онкология, эндокринология, ревматология. Также ограничение не распространяется на оказание населению стоматологической помощи и прием пациенток в женской консультации ТЦРБ.

Кроме того, в полном объеме продолжается проведение профосмотров, диспансеризации и вакцинации населения против коронавируса.