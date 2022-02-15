В Тарко-Салинской ЦРБ временно приостановлено оказание плановой медпомощи

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Из-за большого числа заболевших коронавирусом в Тарко-Салинской ЦРБ временно приостановлена работа физиотерапевтического кабинета, а также оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

В штатном режиме продолжается оказание медицинской помощи пациентам по профилям: кардиология, онкология, эндокринология, ревматология. Также ограничение не распространяется на оказание населению стоматологической помощи и прием пациенток в женской консультации ТЦРБ.

Кроме того, в полном объеме продолжается проведение профосмотров, диспансеризации и вакцинации населения против коронавируса.