Тазовская прокуратура уличила сотрудников образовательных учреждений в махинациях с доходами Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура уличила сотрудников учреждения, подведомственных районному департаменту образования, в махинациях с налоговыми декларациями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Нарушения выявлены среди работников следующих организаций: МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования», МКОУ «Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования», МБУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» и МКОУ «Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа».

При предоставлении работодателю сведений о доходах, сотрудники не указали в справках информацию о восьми банковских счетах, что привело к расхождение размера задекларированного дохода с данными налоговой службы.

В связи с этим начальнику профильного управления было внесено представление. По результатам его рассмотрения руководители учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Кстати, ранее на подобных нарушениях попались сотрудники учреждений культуры.