Знаменитые ямальские медвежата Хара и Савэй решили не возвращаться к людям

Фото: ООО «Газпром добыча Надым».

Знаменитые ямальские медвежата Хара и Савэй, отправленные в национальный пар «Гыданский», прошли за 17 дней 350 километров. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЯМАЛ. Официально».

Такие данные показывают фитнес-браслеты и GPS-датчики, прикрепленные учеными на косолапых. Получается, что животные делают более 40 тысяч шагов в день. Предположительно, медведи уже догнали своих сородичей и следуют за ними по пятам.

Прославились косолапые тем, что местом своего обитания выбрали вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении. Не смущаясь людей и камер, хищники смело разгуливали по территории городка, заглядывая в окна домов, где проживают рабочие, а иногда они устраивали шуточные драки, как и все маленькие братья. Однако сами вахтовики оказались не в восторге от такого соседства, поскольку медвежата продолжали расти и в будущем могли запросто напасть на человека. Чтобы избежать трагедии, медведей решили отвезти за сто километров от месторождения, но через 18 дней они благополучно вернулись, подросшие и нагулявшие жирок.

Кстати, несмотря на переезд, ямальцы по-прежнему смогут следить за косолапыми в их профиле в Instagram. Там публикуется все, что касается белых братьев: милые видео, рисунки и даже скульптуры, сделанные в их честь.