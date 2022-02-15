Погода на Ямале на 15 февраля: прохладно и облачно

Погода на Ямале на 15 февраля Фото: Вера Зенина

Во вторник, 15 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -28, ночью -26. Ветер 2-3 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -26, ночью -28. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: облачно, утром - снег. Днем -21, ночью -22. Ветер 2-3 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -22, ночью -27. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -20, ночью -24. Ветер 3-5 м/с.

Тарко-Сале: облачно, утром - снег. Днем -20, ночью -23. Ветер 4-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -29, ночью -27. Ветер 1-2 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - снег. Днем -23, ночью -24. Ветер 2-3 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: