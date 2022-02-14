В Губкинском школьных поваров научили готовить «Болоньезе»

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском поваров городских школ научили готовить итальянский мясной соус «Болоньезе», который подают к пасте и блюдам из овощей. Как сообщили в городской администрации, мастер-класс провели из-за того, что каждый повар готовил блюдо по-разному, поэтому у кого-то оно получалось не совсем вкусным.

- Ранее, проверив питание в школах, глава города Андрей Гаранин остался недоволен именно этим разнобоем. В одной школе первое блюдо вкусное, в другой - суп на двойку. Поэтому всех школьных поваров собрали на мастер-класс, чтобы они научились хорошо готовили «Болоньезе» - по единому стандарту, - добавили в ведомстве.

Второе задание заключалось в том, чтобы за 20 минут приготовить салат. В распоряжении поваров предоставили 25 видов продуктов, разрешенных для школьного питания.

- Глава Губкинского поставил задачу - повысить качество питания в школах города. Это один из шагов на этом пути, - подчеркнули в мэрии.