Житель Муравленко отправится на исправительные работы за кражу батарей Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко вынесли приговор в отношении местного жителя 1996 года рождения, обвиняемого в краже металлических батарей из дома, подлежащего сносу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Установлено, что в сентябре 2021 года мужчина похитил 26 батарей общей массой 1 720 килограммов, чем причинил собственнику украденного имущества материальный ущерб на сумму около 31 тысячи рублей, - уточнили в ведомстве.

Учитывая то, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом, суд приговорил его к обязательным работам на срок 160 часов.