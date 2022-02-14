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Происшествия14 февраля 2022 12:13

Житель Муравленко отправится на исправительные работы за кражу батарей

Ранее безработный мужчина уже был судим
Марина Прохорова
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Житель Муравленко отправится на исправительные работы за кражу батарей

Житель Муравленко отправится на исправительные работы за кражу батарей

Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко вынесли приговор в отношении местного жителя 1996 года рождения, обвиняемого в краже металлических батарей из дома, подлежащего сносу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Установлено, что в сентябре 2021 года мужчина похитил 26 батарей общей массой 1 720 килограммов, чем причинил собственнику украденного имущества материальный ущерб на сумму около 31 тысячи рублей, - уточнили в ведомстве.

Учитывая то, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом, суд приговорил его к обязательным работам на срок 160 часов.