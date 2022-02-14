В Салехарде откроют класс, где обучение будет проходить на русском и английском языках

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоялось общегородское собрание для родителей в онлайн режиме, на котором обсудили открытие первого в городе билингвального класса в 2022-2023 учебном году, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник рассказал об особенностях обучения в билингвальном классе, отметив преимущества двуязычной образовательной системы.

- Билингвальный класс - это класс, в котором обучение будет организовано на двух языках: русском и английском. Английский язык интегрируют в уроки математики, окружающего мира, литературного чтения, физической культуры, музыки и рисования. Веселые перемены и физкультминутки на английском языке, экскурсии и мероприятия, направленные на изучение культуры англоязычных стран, игровая и проектная деятельность на английском языке будут эффективно способствовать развитию лингвистических способностей обучающихся, - пояснил Игорь Овсяник.

По вопросам обучения в билингвальном классе можно обратиться к заместителю директора Обдорской гимназии по научно-методической работе Марине Засориной по номеру телефона: 3-48-68.