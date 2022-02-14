Жительница Лабытнанги организовала в своей квартире наркопритон Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы 1989 года рождения, обвиняемой в организации наркопритона. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

- Установлено, что с декабря 2021 года по январь 2022 года обвиняемая неоднократно предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам с целью потребления наркотических средств, - уточнили в ведомстве.

Сейчас женщина обвиняется по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас она обязана явиться в отделение и дать показания.