Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале началась вторая волна выдачи продуктовых наборов. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента образования, их получат ученики начальных классов, школьники льготных категорий с 5 по 8 классы и воспитанники детских садов льготных категорий, не посещавшие дежурные группы с 24 января по 12 февраля.

Наборы будут содержать перечень продуктов, необходимых для приготовления горячего питания на одну неделю.

Напоминаем, что с 14 февраля ямальские школьники вышли на очное обучение. Льготные категории учеников будут получать горячее питание в школьных столовых.