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Общество14 февраля 2022 10:43

На Ямале началась вторая волна выдачи продуктовых наборов

Их получат три категории детей
Марина Прохорова
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Фото: департамент образования ЯНАО

Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале началась вторая волна выдачи продуктовых наборов. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента образования, их получат ученики начальных классов, школьники льготных категорий с 5 по 8 классы и воспитанники детских садов льготных категорий, не посещавшие дежурные группы с 24 января по 12 февраля.

Наборы будут содержать перечень продуктов, необходимых для приготовления горячего питания на одну неделю.

Напоминаем, что с 14 февраля ямальские школьники вышли на очное обучение. Льготные категории учеников будут получать горячее питание в школьных столовых.