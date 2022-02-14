Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 февраля 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 998 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 2 105 новых случаев заболевания. На данный момент 822 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 47 из них - в тяжелом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 180 456 человек с COVID-19, госпитализировано - 10 451. Всего в стране зарегистрировано 14 313 965 случаев. Излечились от коронавируса 97 185 человек, скончались - 683.