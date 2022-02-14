Пассажиров и экипаж вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку, эвакуировали в Новый Уренгой

Фото: личная страница губернатора Дмитрия Артюхова в соцсети

Пассажиров и экипаж вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку в Тазовском районе, эвакуировали в Новый Уренгой. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- Вертолет авиакомпании «ЮТэйр» прибыл на место вынужденной посадки Ми-8. Пассажиров и экипаж эвакуируют в Новый Уренгой, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент служба технической поддержки остается на месте авиапроисшествия для выяснения точных причин неисправности воздушного судна. По предварительным данным, в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта.