Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 февраля 2022 года: заразились 2 105 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 2 105 человек. С начала периода количество заболевших достигло 102 817.

Из общего числа болеющих 822 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 47 из них - в тяжелом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 58 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 210. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 2 047 заражений COVID-19, за весь период - 92 607.

Выздоровели за последние сутки 515 человек, с начала пандемии - 70 198.

В России выявлено 180 456 человек с COVID-19, госпитализировано - 10 451. Всего в стране зарегистрировано 14 313 965 случаев. Излечились от коронавируса 97 185 человек, скончались - 683.