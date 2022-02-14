В Пуровском районе осудили директора организации, по вине которого пострадал работник

В Пуровском районе директор организации, по вине которого пострадал работник, отделался штрафом Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе вынесли приговор директору коммерческой организации, обвиняемого в нарушении правил безопасности, из-за чего серьезно пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 6 апреля пострадавший занимался монтажом кабеля ВОЛС. В отсутствие надлежащего контроля со стороны должностного лица, ответственного за безопасность, мужчина поднялся на опору высоковольтной линии электропередач. Далее образовавшаяся электрическая дуга притянула его к проводам высоковольтной линии, из-за чего мужчину ударило током, а после он упал с высоты 7 метров. В результате происшествия работник получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - уточнили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия директор активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, дав самоизобличающие показания. В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 25 тысяч рублей.