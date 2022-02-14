Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 7:38

Ноябрянин жестоко расправился с отчимом из-за личной неприязни

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ноябрянин жестоко расправился с отчимом из-за личной неприязни

Ноябрянин жестоко расправился с отчимом из-за личной неприязни

Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве отчима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 13 февраля 2022 года обвиняемый повздорил в отчимом. Затем, испытывая неприязнь к родственнику, он нанес 63-летнему мужчине множественные удары в жизненно важные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных повреждений, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Сейчас обвиняемый задержан и помещен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.