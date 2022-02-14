Ноябрянин жестоко расправился с отчимом из-за личной неприязни Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве отчима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 13 февраля 2022 года обвиняемый повздорил в отчимом. Затем, испытывая неприязнь к родственнику, он нанес 63-летнему мужчине множественные удары в жизненно важные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных повреждений, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Сейчас обвиняемый задержан и помещен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.