Тазовчанину, избившему и ограбившему 8-летнего мальчика, вынесли суровый приговор

Тазовчанин, ограбивший и избивший 8-летнего мальчика, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который избил и обокрал ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 22 июля в поселке Тазовский около 17:00.

- В тот вечер двое 8-летних братьев гуляли во дворе дома. Проходивший мимо мужчина молча выхватил из рук одного мальчика сотовый телефон и быстро пошел прочь. Дети тут же побежали за ним и стали просить вернуть гаджет, но безуспешно. В ответ злоумышленник несколько раз ударил одного брата, а затем скрылся, - добавили в ведомстве.

В итоге суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Также он обязан выплатить штраф размере 7 тысяч рублей.