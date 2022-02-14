В Пуровском районе УК долгое время не хотела официально трудоустраивать работника Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская прокуратура помогла местному жителю защитить свои трудовые права. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, мужчина трудился с июля 2021 года в ООО «Жилкомфорт», однако УК не спешила оформить нового работника по всем правилам.

- Установлено, что местный житель трудился в управляющей компании без оформления трудовых отношений. При этом трудовой договор между работником и работодателем не заключался, запись в трудовую книжку не вносилась, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением, требуя установить факт трудовых отношений и внести соответствующую запись в трудовую книжку.

В итогу суд удовлетворил требования прокурора. На данный момент они выполнены в полном объеме.