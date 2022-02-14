Салехардец, севший за руль под действием наркотиков, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли приговор в отношении местного жителя, который в очередной раз сел за руль в наркотическом опьянении. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

- Сотрудники ГИБДД задержали злоумышленника в октябре 2021 года, когда он управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобные действия. На этот раз в отношении него в суд направлено уголовное дело, - подчеркнули в ведомстве.

В итоге суд признал салехардца виновным, отправив его на 6 месяцев в исправительную колонию строго режима. Также мужчину лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.