В Шурышкарском районе ученики коррекционной школы помогают одиноким пенсионерам

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Учащиеся горковской коррекционной школы помогают одиноким пенсионерам и ветеранам своего поселка. Об этом рассказал глава Шурышкарского района Олег Попов.

- Раз в неделю девчонки и мальчишки из «коррекционки» спешат на помощь к своим подшефным, чтобы убрать снег с дорожек, принести дров и сложить поленницы. А на выходных они чистят от снега территорию у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны и памятника репрессированным, - написал он в своих соцсетях.

Инициативу доброй идеи поддержали на заседании ученического правления в 2001 году. И вот уже более 20 лет ребята практикуют заботу о пожилых людях.