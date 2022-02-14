Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Губкинском капитально отремонтируют Дом культуры «Олимп». По словам главы города Андрея Гаранина, запланирован колоссальный объем работ, поменяется все, кроме несущих конструкций.

- Здание 1989 года уже давно требует ремонта! У нас было два выхода: потерять его или сделать все, чтобы сохранить. С предложением реконструкции обратились к нашему губернатору Дмитрию Артюхову, на что получили положительный ответ, - сообщил градоначальник.

Помимо реконструкции самого здания запланировано обустройство прилегающей территории, площади и сцены. Работы продлятся до марта 2023 года.

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