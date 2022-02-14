Тазовчане предлагают идеи по благоустройству района

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

Жители Тазовского района предлагают, какие территории необходимо благоустроить в предстоящий сезон. Об этом рассказал глава муниципалитета Василий Паршаков.

- Впереди сезон благоустройства, поэтому предлагаю уже сейчас обсудить планы. Как думаете, тазовчане, какие территории нужно обустроить и как они, на ваш взгляд, должны выглядеть? - написал он в своих соцсетях.

Предложения необходимо оставлять в комментариях под соответствующим постом на странице главы.

Кстати, ранее в муниципалитете построили замечательный сквер молодоженов, площадку для выгула и дрессировки собак, установили теплые остановки, благоустроили площадь возле РДК, сквер по улице Пристанской, детские площадки и другие места для отдыха.