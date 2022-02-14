Погода на Ямале на 14 февраля: прохладно и облачно

Погода на Ямале на 14 февраля
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 14 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, утром - снег. Днем -26, ночью -31. Ветер 1-2 м/с.
Надым: ясно. Днем -26, ночью -30. Ветер 4-5 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем -20, ночью -22. Ветер 5-6 м/с.
Новый Уренгой: ясно. Днем -22, ночью -26. Ветер 6-8 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем -21, ночью -22. Ветер 6-7 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днем -20, ночью -23. Ветер 5-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно. Днем -26, ночью -30. Ветер 2-3 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем -23, ночью -26. Ветер 4-5 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО