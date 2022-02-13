Погода на Ямале на 13 февраля 2022 года: небольшой снег Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 13 февраля переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем по западу небольшой снег. Ветер Ю, ЮВ 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью -22…-270С, при прояснении до -320С, днем -19…-240С.

Сегодня в мире празднуют Всемирный день радио. Он утвержден Генассамблеей ООН в 2012 году и отмечается в честь выхода в эфир 13 февраля 1946 года первой программы "Радио ООН". В век цифровых технологий радио продолжает оставаться одним из популярных средств связи и общения для многообразной аудитории мира.