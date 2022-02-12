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Здоровье12 февраля 2022 10:45

Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 февраля 2022 года: умер еще 1 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 февраля 2022 года
Сергей Швецов
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Число умерших от коронавируса на Ямале 12 февраля 2022 года увеличилось на 1.

Число умерших от коронавируса на Ямале 12 февраля 2022 года увеличилось на 1.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса на Ямале 12 февраля 2022 года увеличилось на 1. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 997 человек.

За последние сутки в России выявлено 203 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Зафиксировано 729 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 112 658 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 935 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 339 542 летальных исхода, выздоровел 11 134 291 человек.