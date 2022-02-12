Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 февраля 2022 10:37

Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 февраля 2022 года: заболело еще 2 827 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 февраля 2022 года
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 февраля 2022 года увеличилось на 2 827.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 февраля 2022 года увеличилось на 2 827.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 февраля 2022 года увеличилось на 2 827. Всего с начала пандемии ковид подхватили 98 277 человек.

За последние сутки в России выявлено 203 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Зафиксировано 729 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 112 658 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 935 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 339 542 летальных исхода, выздоровел 11 134 291 человек.