В Ноябрьске проверили безопасность условий для движения автотранспорта. Фото - ГИБДД Ямала.

В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска проверили безопасность условий для движения автотранспорта, а также обеспечения нормативного эксплуатационного состояния автодорог. Сотрудники дорожного надзора провели обследование улично-дорожной сети города.

– В ходе проверки выявлен ряд недостатков, таких как наличие зимней скользкости; снежные валы, сформированные по краям проезжей части и сдвинутые на бортовой камень; снежные валы, сформированные ближе 10-ти и 20-ти метров от пешеходных переходов, остановочных комплексов маршрутных транспортных средств, – сообщает Госавтоинспекция Ямала.

По результатам данного мероприятия составлены акты, в адрес коммунально-эксплуатационных служб направлены предписания на устранения выявленных недостатков, а также составлены административные материалы в отношении подрядных организаций, осуществляющих содержание улично-дорожной сети.