В Надымском районе развивается изгородное оленеводство. Фото - "Надым и Надымский район" в ВК.

Проектом по развитию изгородного оленеводства в Надымском районе занимается крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Слепушкина, напарником же он выбрал Константина Сэротэтто, который в 2020 году тоже выиграл грант губернатора Ямала.

Чтобы оценить промежуточные итоги реализации гранта, оказать информационную поддержку, к оленеводу приехали главный специалист департамента по делам КМНС ЯНАО Федор Вануйто и сотрудник районной администрации Валерий Езынги.

КФХ Константина находится в Надымском районе, в тридцати километрах севернее поселка Лонгъюгана. В таежной зоне установлена изгородь длиной 40 км, в личном стаде – порядка 160 голов.

На средства гранта губернатора Ямала – а это 700 000 рублей – оленевод приобрел современный мощный снегоход, без которого сложно контролировать передвижение оленей по таежной зоне Надымского района. Зимой нет необходимости держать стадо внутри изгороди: по глубокому снегу можно применять те же способы выпаса, что и в тундровом оленеводстве.

Федор Вануйто и Валерий Езынги осмотрели стадо Константина Сэротэтто, оценили хорошую кормовую базу, с удовлетворением отметили эффективное использование средств окружного бюджета в фермерском хозяйстве Константина Сэротэтто.