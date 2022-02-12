Ямальскую рыбу увидят москвичи. Фото - Департамент внешних связей ЯНАО.

Ямал в третий раз принял участие в международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2022». Регион представил ООО «Салехардский комбинат».

В первый же день выставки состоялся обмен контактами с представителями Армении, Казахстана, Киргизии. В ближайшем будущем будут обсуждаться пробные поставки рыбной продукции в эти страны.

– Стенд Салехардского комбината был отмечен одним из лучших на выставке. Его фотографии и информация о ямальской рыбной продукции будут размещены на интернет-портале мэра Москвы, – сообщили в Департаменте внешних связей ЯНАО.

По результатам выставки департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа и ООО «Салехардский комбинат» вручены дипломы участников.