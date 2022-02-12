В Салехарде установят памятник труженикам тыла. Фото - Алексей Титовский в ВК.

В Салехарде установят памятник труженикам тыла. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

По его словам, в ходе сессии прозвучала инициатива от волонтера, члена молодежного совета Валерии Хапко о создании патриотического проекта «Памяти героев тыла». Сам градоначальник полностью поддерживает идею создания нескольких памятных объектов, которые будут рассказывать о героях. Его коллегам из депутатского корпуса тоже проект понравился,

– Наш город славится богатой историей, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Проект общественников заключается в популяризации этой вехи в жизни города на Полярном круге. Нам действительно есть чем гордиться, наш рыбоконсервный комбинат поставлял рекордное количество продукции на фронт, здесь ради общей Победы трудились тысячи человек, в том числе и дети. Проект предполагает благоустройство городских территорий, увековечивание памяти и заслуг на улицах нашего Салехарда, – рассказал Титовский.