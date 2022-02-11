Научный центр изучения Арктики издал книгу об истории ямальского искусства ХХ века

Фото: Правительство ЯНАО

Научный центр изучения Арктики опубликовал книгу «История ямальского искусства: ХХ век». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это первое научное издание, посвященное развитию станкового изобразительного искусства в округе - живописи, графике и скульптуре.

Ее автор Галина Гурьянова, являющаяся заведующей сектором культурной антропологии и кандидатом исторических наук, проанализировала, как на становление местной художественной среды повлияли исторические события в стране и развитие региональной системы образования, строительство топливно-энергетического комплекса и новых арктических городов. Искусствовед проследила художественные связи Ямала с ведущими художественными центрами России.

- Искусство Ямало-Ненецкого автономного округа малоизучено как в историческом, так и в сегодняшнем состоянии. Обращение к нему в свете современных особенностей развития российской Арктики актуально, поскольку искусство хранит в себе знания о жизни человека в прошлом, отражает сегодняшние проблемы и мечты ямальцев, - говорит Галина Гурьянова.

Материал для монографии автор собирала и обобщала в течение шести лет, исследуя коллекции ямальских музеев.