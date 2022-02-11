На Ямале ведутся съёмки документального фильма «Голоса Арктики»

Фото: Правительство ЯНАО

Документальный фильм «Голоса Арктики» повествует о жизни коренных малочисленных народов российской Арктики, климатических особенностях и природном разнообразии арктических регионов. В рамках проекта запланировано создание саундтрека, который соединит голоса коренных народов, населяющих Арктику.

Основными площадками съемок на Ямале выбраны села Яр Сале, Сюнай Сале и Панаевск. Кроме Ямала создатели фильма посетят Республику Саху (Якутия) и Ненецкий автономный округ.

Над фильмом работают Фонд сохранения и поддержки природного и культурного наследия «Эффект Мамонта» совместно с компанией Leaders Incorporated и производящей компаний HOMEPRODUCTION. Режиссер проекта Иван Вдовин.

Презентация проекта состоится в рамках открытия Международного Арктического форума – «Арктика-территория диалога» в апреле 2022 года, а далее отправится в путешествие для участия в кинофестивалях по всему миру.

Проект реализуется при содействии окружного департамента внешних связей и Управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.