В Надымской больнице появилось оборудование для ранней диагностики рака

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Надымской больнице появилось оборудование для ранней онкодиагностики. На данный момент пункционную тонкоигольную аспирационную биопсию (исследование образований молочной железы) прошли уже 20 женщин, у двух пациенток болезнь удалось обнаружить на ранней стадии, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее надымчанкам приходилось ездить в Новый Уренгой для прохождения данного обследования, теперь же горожанки могут сдать срез ткани молочной железы не выезжая из города.

Отметим, что такая же диагностика проводится в Ноябрьске и Салехарде.