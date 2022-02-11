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Общество11 февраля 2022 12:30

В Надымской больнице появилось оборудование для ранней диагностики рака

Исследование уже прошли 20 горожанок
Марина Прохорова
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Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Надымской больнице появилось оборудование для ранней онкодиагностики. На данный момент пункционную тонкоигольную аспирационную биопсию (исследование образований молочной железы) прошли уже 20 женщин, у двух пациенток болезнь удалось обнаружить на ранней стадии, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее надымчанкам приходилось ездить в Новый Уренгой для прохождения данного обследования, теперь же горожанки могут сдать срез ткани молочной железы не выезжая из города.

Отметим, что такая же диагностика проводится в Ноябрьске и Салехарде.