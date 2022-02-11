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Общество11 февраля 2022 12:14

Энергетики выдали допмощности для развития месторождения на Ямале

Источник:kp.ru
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Фото: «Россети Тюмень»

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» обеспечили выдачу 3,4 МВт дополнительной мощности для развития Западно-Таркосалинского месторождения в ЯНАО, выполнив технологическое присоединение новой подстанции «Газпром нефти».

В рамках договора техприсоединения компания расширила ПС 110 кВ «Таланга». Энергетики установили на объекте разъединители и две линейные ячейки по 6 кВ в комплектных распределительных устройствах. Новые ячейки оснащены современным коммутационным оборудованием, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, а также автоматизированной системой контроля и учета электроэнергии.

Потребности в дополнительной мощности связаны с приобретением нефтяниками права на разработку жидких углеводородов на территории месторождения. Начальные геологические запасы актива составляют 40,6 миллиона тонн нефти. Кстати, месторождение является многопластовым и характеризуется сложным геологическим строением.

Деятельность по технологическому присоединению к электросетям – одно из приоритетных направлений энергокомпании. Проведенные работы позволили обеспечить потребность нефтяной компании в энергоресурсах, а также повысить надежность и качество энергоснабжения добывающей промышленности региона.