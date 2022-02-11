Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале до конца года газифицируют почти 800 объектов - это не только индивидуальные дома, но и садовые товарищества, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Согласно запущенной в округе программе газификации, трубопровод проводится до границы участка или товарищества, а к дому газ проводит уже собственник. На данный момент подведение сетей к участку уже выполнено на 52 объектах, на 10 газ уже проведен к домам.

- Важно не формально к подойти к программе, а фактически знать, сколько людей перешли на новый источник энергии. Понятно, что юридическая ответственность может заканчиваться и на границе участка, но мы должны сделать все, чтобы газ довести до домов. Нужно встречаться с людьми, разъяснять, давать персональную информацию тем, кому положена социальная выплата. Еще раз повторяю всем главам - количество объектов в округе не такое большое, выполнить программу должны досрочно, уверенно и чтобы жители почувствовали результат, - сказал глава региона.

Чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке, на Ямале ввели социальную выплату в размере 100 тысяч рублей. Воспользоваться ей могут ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; реабилитированные или пострадавшие от политических репрессий; ветераны труда; ветераны Ямала; инвалиды; семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также многодетные и малоимущие.