В Новом Уренгое откроется выставка, посвященная байкерам и мотоциклам

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое откроется уникальная выставка «БАЙКоНУР», посвященная мотоциклам. Посмотреть экспозицию, в основу которой легла персональная выставка картин художника Ирины Мезенцевой, можно в галерее городского музея с 13 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В зале «Папин гараж» можно будет увидеть и потрогать раритетные мотоциклы «Иж-Планета», «Ява» и «Урал». Не менее интересны и миниатюрные копии мотоциклов из частной коллекции Владимира Жданова.

- Отдельный блок посвящен мотоспортивным и байкерским объединениям нашего города: СТК «Факел» и «Ямбург», спортивной школе «НОРД», новоуренгойскому представительству самого крупного российского мотоклуба «Ночные Волки», женскому байк-клубу «Мотоледи». В этом разделе представлены современные спортивные мотоциклы для взрослых и детей, мотоснегоход, водный мотоцикл, образцы мототехники байкеров, флаги, экипировка и атрибутика клубов, - сообщили в мэрии.